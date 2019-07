A Beautiful Day İn The Neighborhood Filmi

A Beautiful Day in the Neighborhood Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

A Beautiful Day in the Neighborhood, Amerika’nın sevilen ünlülerinden Fred Rogers ve ödüllü gazeteci Tom Junod arasındaki arkadaşlığa odaklanıyor. Gerçek olaylara dayanan film de alaycı gazeteci Junod, gönülsüzce Bay Rogers hakkında bir yazı yazmayı kabul eder ve ikili birbirini tanıdıkça gazetecinin hayata olan bakış açısı değişir.Marielle HellerNoah Harpster, Micah Fitzerman-Blue Chris Cooper , Wendy Makkena, Tammy Blanchard , Susan Kelechi Watson, Maddie Corman , Sakina Jaffrey, Kitty Crystal, Maryann Plunkett, Carmen Cusack, Kevin L. Johnson, Noah Harpster, Gretchen KoernerBiyografiA Beautiful Day in the NeighborhoodBig Beach Films2019ABDİngilizce Warner Bros Turkey06.12.2019