A Beautiful Day İn The Neighborhood Filmi

A Beautiful Day in the Neighborhood, Amerika’nın sevilen ünlülerinden Fred Rogers
ve ödüllü gazeteci Tom Junod arasındaki arkadaşlığa odaklanıyor. Gerçek olaylara dayanan film
de alaycı gazeteci Junod, gönülsüzce Bay Rogers hakkında bir yazı yazmayı kabul eder ve ikili birbirini tanıdıkça gazetecinin hayata olan bakış açısı değişir. Yönetmen:
Marielle Heller Senaryo:
Noah Harpster, Micah Fitzerman-BlueOyuncular: Tom Hanks
, Enrico Colantoni
, Matthew Rhys
, Chris Cooper
, Wendy Makkena, Tammy Blanchard
, Susan Kelechi Watson, Maddie Corman
, Sakina Jaffrey, Kitty Crystal, Maryann Plunkett, Carmen Cusack, Kevin L. Johnson, Noah Harpster, Gretchen KoernerFilmin Türü:
BiyografiOrijinal Adı:
A Beautiful Day in the NeighborhoodYapımcı Firma:
Big Beach FilmsYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma: Warner Bros
TurkeyVizyon Tarihi:
06.12.2019A Beautiful Day in the Neighborhood Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.