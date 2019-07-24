Son Dakika Haberleri: A Beautiful Day İn The Neighborhood Filmi
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A Beautiful Day İn The Neighborhood Filmi

1 saat önce

A Beautiful Day in the Neighborhood filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. A Beautiful Day in the Neighborhood filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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A Beautiful Day in the Neighborhood, Amerika’nın sevilen ünlülerinden Fred Rogers ve ödüllü gazeteci Tom Junod arasındaki arkadaşlığa odaklanıyor. Gerçek olaylara dayanan filmde alaycı gazeteci Junod, gönülsüzce Bay Rogers hakkında bir yazı yazmayı kabul eder ve ikili birbirini tanıdıkça gazetecinin hayata olan bakış açısı değişir.


Yönetmen: Marielle Heller
Senaryo: Noah Harpster, Micah Fitzerman-Blue
Oyuncular: Tom Hanks, Enrico Colantoni, Matthew Rhys, Chris Cooper, Wendy Makkena, Tammy Blanchard, Susan Kelechi Watson, Maddie Corman, Sakina Jaffrey, Kitty Crystal, Maryann Plunkett, Carmen Cusack, Kevin L. Johnson, Noah Harpster, Gretchen Koerner
Filmin Türü: Biyografi
Orijinal Adı: A Beautiful Day in the Neighborhood
Yapımcı Firma: Big Beach Films
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 06.12.2019

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Amerika Birleşik Devletleri, Fred Rogers, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:53 Kaynak: InterSinema.com
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