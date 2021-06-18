"A'dan Z'ye Rüzgar Santrali" kitabıyla rüzgar enerjisi sektöründe eğitime katkı hedefleniyor

Vega Rüzgar Enerjisi tarafından Nordex Enerji'nin katkısıyla hazırlanan "A'dan Z'ye Rüzgar Santrali" kitabıyla rüzgar enerjisi sektöründe eğitime katkı sağlanarak kalifiye eleman ihtiyacının giderilmesine destek verilmesi hedefleniyor.

"A'dan Z'ye Rüzgar Santrali" kitabının tanıtımı, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Nordex Türkiye İzmir Servis ve Teknik Eğitim Merkezi'nde, Vega Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürü Erman Kaya ile Nordex Türkiye Genel Müdürü Habib Babacan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kitabın, meslek lisesi, meslek yüksekokulu ve üniversite öğrencilerine gitgide önem arz eden yenilebilir enerji kaynaklarından biri olan rüzgar enerji sektörünü yakından tanıma fırsatı sağlaması, temel okuyucu kitlesinin rüzgar enerjisi sektörüne yönelip, bilgi sahibi olmak ve bu yolda ilerlemek isteyen öğrenciler olması amaçlanıyor.

Rüzgar enerjisinin tarihçesi, rüzgar ölçüm metotları, rüzgar türbin ve bileşenleri, proje geliştirme, Türkiye'deki düzenlemeler ve izin süreçleri gibi birçok konu başlığına yer verilen kitap, Nordex Türkiye'nin üniversitelerde ve liselerde yapılacak rüzgar enerjisi eğitimleri, sunumları ve diğer öğrenci organizasyonlarında sektöre ilgi duyan öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılacak.

Vega Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürü Erman Kaya, AA muhabirine, kitabın hazırlığına 2013 yılında yenilenebilir enerji kaynakları alanında çalışacak öğrencilerin bilgi eksikliklerini tespit ederek başladıklarını söyledi.

Kitabın 15 bölümden oluştuğunu ve rüzgar ölçümü, veri analizi, türbin seçimi ile mikro konuşlandırma gibi çeşitli konuları kapsadığını ifade eden Kaya, "(Kitabı) İzin aşamaları, bürokratik işlemler, türbinin sahaya getirilmesi, kurulumu, bakımı ve işletmesiyle sonuçlandırıyoruz. Bence faydalı oldu çünkü birçok kişi rüzgar sektöründeki bazı olayları yanlış biliyor. En azından dilimiz döndüğünce bunları düzenlemeye karar verdik, bir silsileye koyduk. Bunu yaparken de tabii ki öğrenci arkadaşlarımızdan da yararlandık. Onların çok büyük emeği var." dedi.

Kaya, yenilenebilir enerji sektörünü merak eden herkesin kitabı okumasını tavsiye ederek, "Tabii ki mühendislik ve endüstri meslek lisesinde okuyan öğrencilerin okumasında yarar var. Çünkü ileriki aşamalarda bu gibi konularda işleyiş ve işlevlerini ilerletecekler. Kitap, Nordex tarafından ücretsiz olarak bütün üniversitelere ve ayrıca pilot projelere dağıtılacak." diye konuştu.

Nordex Türkiye Genel Müdürü Habib Babacan da kitabın tüm endüstriye hitap etmek, endüstriye yeni katılan veya halihazırda çalışmakta olan kişilere bilgi ve birikim sağlamak amacıyla hazırlandığını dile getirdi.

Kitabın en büyük faydasının rüzgar enerjisi sektörüne girmek isteyen meslek lisesi ve üniversite mezunlarına olacağını belirten Babacan, şunları kaydetti:

"Bu kitabın basımına ve dağıtımına biz destek sağladık. Tüm öğrenci arkadaşlarımıza kitabın basılı halini ücretsiz olarak dağıtacağız. Aynı zamanda kitabın bir de elektronik versiyonu hazırlandı. Elektronik versiyonuyla birlikte sektörde bu kitabın, ulaşmak isteyen tüm katılımcılara, kamu personeline, taşeronlara, rakiplere ulaşmasını hedefliyoruz. İnşallah sektörümüz için hayırlara vesile olur. Sektörün daha fazla arkadaşımızı kazanmasına sebep olur."