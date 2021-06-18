Üye Girişi
"A'dan Z'ye Rüzgar Santrali" kitabıyla rüzgar enerjisi sektöründe eğitime katkı hedefleniyor - Son Dakika

"A'dan Z'ye Rüzgar Santrali" kitabıyla rüzgar enerjisi sektöründe eğitime katkı hedefleniyor

18.06.2021 09:07

Vega Rüzgar Enerjisi tarafından Nordex Enerji'nin katkısıyla hazırlanan "A'dan Z'ye Rüzgar Santrali" kitabıyla rüzgar enerjisi sektöründe eğitime katkı sağlanarak kalifiye eleman ihtiyacının giderilmesine destek verilmesi hedefleniyor.

Vega Rüzgar Enerjisi tarafından Nordex Enerji'nin katkısıyla hazırlanan "A'dan Z'ye Rüzgar Santrali" kitabıyla rüzgar enerjisi sektöründe eğitime katkı sağlanarak kalifiye eleman ihtiyacının giderilmesine destek verilmesi hedefleniyor.

"A'dan Z'ye Rüzgar Santrali" kitabının tanıtımı, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Nordex Türkiye İzmir Servis ve Teknik Eğitim Merkezi'nde, Vega Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürü Erman Kaya ile Nordex Türkiye Genel Müdürü Habib Babacan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kitabın, meslek lisesi, meslek yüksekokulu ve üniversite öğrencilerine gitgide önem arz eden yenilebilir enerji kaynaklarından biri olan rüzgar enerji sektörünü yakından tanıma fırsatı sağlaması, temel okuyucu kitlesinin rüzgar enerjisi sektörüne yönelip, bilgi sahibi olmak ve bu yolda ilerlemek isteyen öğrenciler olması amaçlanıyor.

Rüzgar enerjisinin tarihçesi, rüzgar ölçüm metotları, rüzgar türbin ve bileşenleri, proje geliştirme, Türkiye'deki düzenlemeler ve izin süreçleri gibi birçok konu başlığına yer verilen kitap, Nordex Türkiye'nin üniversitelerde ve liselerde yapılacak rüzgar enerjisi eğitimleri, sunumları ve diğer öğrenci organizasyonlarında sektöre ilgi duyan öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılacak.

Vega Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürü Erman Kaya, AA muhabirine, kitabın hazırlığına 2013 yılında yenilenebilir enerji kaynakları alanında çalışacak öğrencilerin bilgi eksikliklerini tespit ederek başladıklarını söyledi.

Kitabın 15 bölümden oluştuğunu ve rüzgar ölçümü, veri analizi, türbin seçimi ile mikro konuşlandırma gibi çeşitli konuları kapsadığını ifade eden Kaya, "(Kitabı) İzin aşamaları, bürokratik işlemler, türbinin sahaya getirilmesi, kurulumu, bakımı ve işletmesiyle sonuçlandırıyoruz. Bence faydalı oldu çünkü birçok kişi rüzgar sektöründeki bazı olayları yanlış biliyor. En azından dilimiz döndüğünce bunları düzenlemeye karar verdik, bir silsileye koyduk. Bunu yaparken de tabii ki öğrenci arkadaşlarımızdan da yararlandık. Onların çok büyük emeği var." dedi.

Kaya, yenilenebilir enerji sektörünü merak eden herkesin kitabı okumasını tavsiye ederek, "Tabii ki mühendislik ve endüstri meslek lisesinde okuyan öğrencilerin okumasında yarar var. Çünkü ileriki aşamalarda bu gibi konularda işleyiş ve işlevlerini ilerletecekler. Kitap, Nordex tarafından ücretsiz olarak bütün üniversitelere ve ayrıca pilot projelere dağıtılacak." diye konuştu.

Nordex Türkiye Genel Müdürü Habib Babacan da kitabın tüm endüstriye hitap etmek, endüstriye yeni katılan veya halihazırda çalışmakta olan kişilere bilgi ve birikim sağlamak amacıyla hazırlandığını dile getirdi.

Kitabın en büyük faydasının rüzgar enerjisi sektörüne girmek isteyen meslek lisesi ve üniversite mezunlarına olacağını belirten Babacan, şunları kaydetti:

"Bu kitabın basımına ve dağıtımına biz destek sağladık. Tüm öğrenci arkadaşlarımıza kitabın basılı halini ücretsiz olarak dağıtacağız. Aynı zamanda kitabın bir de elektronik versiyonu hazırlandı. Elektronik versiyonuyla birlikte sektörde bu kitabın, ulaşmak isteyen tüm katılımcılara, kamu personeline, taşeronlara, rakiplere ulaşmasını hedefliyoruz. İnşallah sektörümüz için hayırlara vesile olur. Sektörün daha fazla arkadaşımızı kazanmasına sebep olur."

A'dan Z'ye Rüzgar Santrali kitabıyla rüzgar enerjisi sektöründe eğitime katkı hedefleniyor
A'dan Z'ye Rüzgar Santrali kitabıyla rüzgar enerjisi sektöründe eğitime katkı hedefleniyor
A'dan Z'ye Rüzgar Santrali kitabıyla rüzgar enerjisi sektöründe eğitime katkı hedefleniyor
A'dan Z'ye Rüzgar Santrali kitabıyla rüzgar enerjisi sektöründe eğitime katkı hedefleniyor

Üniversite, Türkiye, Enerji, Kitap, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'A'dan Z'ye Rüzgar Santrali' kitabıyla rüzgar enerjisi sektöründe eğitime katkı hedefleniyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeni Puyol, Çağlar Söyüncü olacak! Barcelona, milli futbolcu için harekete geçti 11:41 Yeni Puyol, Çağlar Söyüncü olacak! Barcelona, milli futbolcu için harekete geçti Eşini öldürdü, çalılıklar arasında saklanırken yakayı ele verdi 11:39 Eşini öldürdü, çalılıklar arasında saklanırken yakayı ele verdi Yaralı halde direksiyon başına geçerek kaza yapan sürücü, yaşamını yitirdi 11:03 Yaralı halde direksiyon başına geçerek kaza yapan sürücü, yaşamını yitirdi
Fenerbahçe'de yeni teknik adam seçimden sonra açıklanacak 10:57 Fenerbahçe'de yeni teknik adam seçimden sonra açıklanacak Taşa 10:33 Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazan küçük kızın annesi, olayın ardından şoka girdi Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar 10:31 Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar
1 ton 650 kilogramlık dev kurbanlık görenleri hayrete düşürüyor 10:17 1 ton 650 kilogramlık dev kurbanlık görenleri hayrete düşürüyor Raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklar! Bahçeli'den seçim için 3 şart 08:48 Raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklar! Bahçeli'den seçim için 3 şart

Son Dakika Haberleri
11:42 Son Dakika! Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye kapatma iddianamesinin kabulünü talep etti
11:40 İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek
11:40 Yeni Puyol, Çağlar Söyüncü olacak! Barcelona, milli futbolcu için harekete geçti
11:39 Eşini öldürdü, çalılıklar arasında saklanırken yakayı ele verdi
11:03 Edis'in şarkısıyla kendinden geçti! İrem Derici o anlarını sosyal medyada paylaştı
11:01 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 499 lira seviyesinden işlem görüyor
10:58 Dolar güne düşüle başladı! 8,65'ten işlem görüyor
10:57 Fenerbahçe'de yeni teknik adam seçimden sonra açıklanacak
10:51 PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak
10:32 Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazan küçük kızın annesi, olayın ardından şoka girdi
Son Dakika! Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye kapatma iddianamesinin kabulünü talep etti Son Dakika! Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye kapatma iddianamesinin kabulünü talep etti         
11:42
İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek         
11:41
Edis'in şarkısıyla kendinden geçti! İrem Derici o anlarını sosyal medyada paylaştı Edis'in şarkısıyla kendinden geçti! İrem Derici o anlarını sosyal medyada paylaştı         
11:03
Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 499 lira seviyesinden işlem görüyor Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 499 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:02
PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak         
10:51
İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da aşılama Temmuz başında bitecek, bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da aşılama Temmuz başında bitecek, bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah         
10:33
Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar         
10:21
Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi         
09:14
İBB Meclisi'ni, CHP'li Fahrettin Kayhan'ın 15 Temmuz iddiası karıştırdı: AK Partili Göksu kürsüye yürüdü İBB Meclisi'ni, CHP'li Fahrettin Kayhan'ın 15 Temmuz iddiası karıştırdı: AK Partili Göksu kürsüye yürüdü         
08:23
Son ankette ilginç sonuç: Ali Babacan'ın DEVA Partisi yüzde 4,1 aldı Son ankette ilginç sonuç: Ali Babacan'ın DEVA Partisi yüzde 4,1 aldı         
07:49
Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım         
07:45
"Kadın dediğin hafif ele gelecek" diyen Tuğba Ekinci kırmızı bikinili pozunu paylaştı         
20:12
HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış         
19:26
Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu         
16:32
40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış         
16:12
İtfaiye ekipleri evin duvar boşluğunda 3 metre uzunluğunda yılan yakaladı İtfaiye ekipleri evin duvar boşluğunda 3 metre uzunluğunda yılan yakaladı         
15:55
Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor         
15:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2021 11:46:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "A'dan Z'ye Rüzgar Santrali" kitabıyla rüzgar enerjisi sektöründe eğitime katkı hedefleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement