Son Dakika Haberleri: A'dan Z'ye Türkiye'nin inşaat haritası: Son 7 senede inşa edilen 4 konuttan 1'i satılamadı
Son Dakika Dünya A'dan Z'ye Türkiye'nin inşaat haritası: Son 7 senede inşa edilen 4 konuttan 1'i satılamadı

A'dan Z'ye Türkiye'nin inşaat haritası: Son 7 senede inşa edilen 4 konuttan 1'i satılamadı

21 dakika önce

TÜİK verilerine göre 2013 yılından itibaren inşaatı tamamlanan 4 konuttan 1’i satılmadı. Tam 1 milyon 260 binden fazla konut alıcı bekliyor. Bu verilere 2013 öncesi inşa edilen ancak satışı yapılmayan konutlar dahil değil.

A'dan Z'ye Türkiye'nin inşaat haritası: Son 7 senede inşa edilen 4 konuttan 1'i satılamadı, System.String[]

Türkiye'de satılan konut sayısı, 10 yıldan bu yana her sene artarken 2018'de düştü. Bu düşüş 2019 yılında da sürüyor. Konut satış sayısının beklenen seviyede olmaması inşaat sektörünü derinden etkiledi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre 2013 yılından itibaren inşaatı tamamlanan 4 konuttan 1'i satılmadı. Tam 1 milyon 260 binden fazla konut alıcı bekliyor. Bu verilere 2013 öncesi inşa edilen ancak satışı yapılmayan konutlar dahil değil.


Euronews, TÜİK verilerinden yola çıkarak Türkiye'de inşaat sektörünü mercek altına aldı. TÜİK'in inşaat sektörü verileri incelenirken 2013 yılından itibaren hesaplamaya katılıyor. Sebebi ise 2013'ten önceki veriler sadece il ve merkez ilçeleri kapsıyor. 2013'ten itibaren ise Türkiye'nin tamamı verilere dahil.

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Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:42 
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