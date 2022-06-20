A Game of Thrones: The Board Game – Digital Edition, Fantasy Flight Games'in en çok satan strateji masa oyununun dijital uyarlamasıdır. Oyun sırasında oyuncular stratejik planlama, usta diplomasi ve askeri gücün bir kombinasyonu ile etkilerini Westeros'a yayarlar. Büyük Hanelerden biri olarak, güç kullanarak fethedecek, ittifaklar kuracak, kasaba halkınızı toplayacak mı yoksa kurnazca Demir Taht'a mı gideceksiniz? Peki, A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition sistem gereksinimleri neler? Kaç GB? İşte detayları…
A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition'ı minimum grafiklerde oynayabilmeniz için Intel Pentium D veya AMD Athlon 64 işlemci ve 2 GB RAM gerektirmektedir.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 1 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.
Son Dakika › Gamegar › A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition sistem gereksinimleri neler? Kaç GB? - Son Dakika