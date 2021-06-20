A Haber spikerinin zor anları! İstanbul'u sallayan depreme canlı yayında yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da saat 15.07'de merkez üssü Kartal olan korkutan bir deprem gerçekleşti. AFAD depremin şiddetini 3.9 olarak açıklarken, çok kısa süren depremin etkisi baya hissedildi. A Haber spikeri de depreme canlı yayında yakalandı.

ANONSU YARIDA KESTİ

Savunma Bakanı Hulisi Akar ile ilgili bir haberin anonsunu yaptığı sırada depreme yakalanan spiker, anonsu yarıda kesip, "Bende stüdyoda hissettim, bir deprem meydana geldi" ifadelerini kullandı.

KAMERA ANBEAN KAYDETTİ

"Haberi okumadan evvel depremi hissettim ama emin olamadım" diyen sunucu, depremin Marmara Bölgesi'nde hissedildiğini belirtti. Kısa süreli bir panik yaşayan spikerin o anlarını ise kamera anbean kaydetti.

Son Dakika: İstanbul'da 3.9'luk deprem! Merkez üssü Kartal