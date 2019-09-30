Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde A?ırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası yapıldı.

Oğuzeli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre 11. Kültür, Sanat, Nar ve Yöresel Kurutmalık Festivali kapsamında, Oğuzeli Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Dalları Federasyonunca düzenlenen şampiyonada, başpehlivanlığı Gaziantep'ten Barış Güngör elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Davut Gül, geleneksel sporların yaşatılması gerektiğinin altını çizerek, "Bizlerin geçmişi ile geleceği arasında köprü kuran bu tür spor dallarının gelecek kuşaklara aktarılması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Vali Gül, şunları kaydetti:

"A?ırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'ı spora ve sporcuya vermiş olduğu destekten dolayı tebrik ediyorum. Birbirinden kıymetli sporcular yetiştirdikleri için ve geleneksel spor dallarımızı ayakta tutmaya çalıştıkları için Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'muzu ve başkanlarımızı kutluyorum."

Geleneksel spor dallarının yaşatılması için Oğuzeli Belediyesi olarak güzel projelere imza attıklarını ifade eden Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ise "Yüzyıllardır devam eden bu geleneğe sahip çıkıp gelecek nesillere aktarmalıyız. Aba güreşi Türkiye'nin en eski sporudur. Ata sporumuz olan bu müsabakalara gençlerimizin böyle ilgi göstermesi bizleri çok mutlu ediyor. Bizlerin desteği ile geleneksel sporlara gönül verenlerin sayısı her geçen gün artacak." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Şahin Hopur da şampiyonaya katkısı için Oğuzeli Belediyesine teşekkür etti.

Hopur, şampiyonaya Gaziantep, Malatya, Tokat, Osmaniye, Hatay, Adana ve Kahramanmaraş'tan 380 güreşçinin katıldığını aktardı.