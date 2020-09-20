A.Keçiörengücü Teknik Direktörü İlker Püren: "3 puan aldığımız için mutluyuz" - Son Dakika

A.Keçiörengücü Teknik Direktörü İlker Püren: "3 puan aldığımız için mutluyuz"

- A.Keçiörengücü Teknik Direktörü İlker Püren: "3 puan aldığımız için mutluyuz" Ankaraspor'u 2-0'lık skorla geçen Ankara Keçiörengücü'nde Teknik Direktör İlker Püren maçın ardından düzenlenen basın toplantısında 3 puana uzandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

- A.Keçiörengücü Teknik Direktörü İlker Püren: "3 puan aldığımız için mutluyuz"

ANKARA - Ankaraspor'u 2-0'lık skorla geçen Ankara Keçiörengücü'nde Teknik Direktör İlker Püren maçın ardından düzenlenen basın toplantısında 3 puana uzandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Ankaraspor'u 2-0 mağlup etmeyi başarın Ankara Keçiörengücü'nde Teknik Direktör İlker Püren, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendirdi. Maçın zorluk derecesinin yüksek olduğunu söyleyen Püren, "Zorluk derecesi yüksek bir müsabakaya çıktığımızı düşünüyorum. Hafta başından bu yana oyuncuları bu maça konsantre etmeye çalıştık. Tabii biz ne kadar konsantre edersek edelim, rakibimizin transfer tahtasının açılmamış olması, bir önceki maçta kalecilerinin sakatlanması ve genç bir ekip olmaları, bizim konsantrasyonumuzu biraz düşürdü. Maçta rakibimiz çok mücadele etti, oyunumuzu bozmaya çalıştı. Netice olarak 3 puan aldığımız için mutluyuz" diye konuştu.

A.Keçiörengücü Teknik Direktörü İlker Püren: 3 puan aldığımız için mutluyuz

Teknik Direktör, KEÇİÖRENGÜCÜ, Ankaraspor, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 18:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor A.Keçiörengücü Teknik Direktörü İlker Püren: '3 puan aldığımız için mutluyuz' - Son Dakika Spor

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