Son Dakika Haberleri: A Klasman Hakemleri Eğitim ve Var Semineri, İstanbul'da Yapıldı

A Klasman Hakemleri Eğitim ve Var Semineri, İstanbul'da Yapıldı

30 dakika önce

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen A Klasman Hakemleri Eğitim ve Video Yardımcı Hakem (VAR) Semineri, İstanbul'da yapıldı.

A Klasman Hakemleri Eğitim ve Var Semineri, İstanbul'da Yapıldı, System.String[]
Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen A Klasman Hakemleri Eğitim ve Video Yardımcı Hakem (VAR) Semineri, İstanbul'da yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Kavacık Limak Eurasia Otel'de gerçekleştirilen seminerin bugünkü bölümünde MHK PMİK üyesi Muhittin Boşat hakemlere teknik konularda eğitim verdi.

VAR Koordinatörü Barış Şimşek ve FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın VAR konusunda teorik eğitimler ve hakemlerle birebir gerçekleştirilen simülatör uygulamaları ile devam eden seminer, MHK Başkanı Sabri Çelik'in hakemlere sahada yer alma ile ilgili verdiği uygulamalı eğitim ile tamamlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:18 Kaynak: AA

Merkez Hakem Kurulu, İstanbul, Spor
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