A Klasman Hakemleri Eğitim ve Var Semineri, İstanbul'da Yapıldı
30 dakika önce
Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen A Klasman Hakemleri Eğitim ve Video Yardımcı Hakem (VAR) Semineri, İstanbul'da yapıldı.
Merkez Hakem Kurulu
(MHK) tarafından düzenlenen A Klasman Hakemleri Eğitim ve Video Yardımcı Hakem (VAR) Semineri, İstanbul
'da yapıldı. Türkiye Futbol
Federasyonundan (TFF
) yapılan açıklamaya göre, Kavacık Limak
Eurasia Otel'de gerçekleştirilen seminerin bugünkü bölümünde MHK PMİK üyesi Muhittin Boşat
hakemlere teknik konularda eğitim verdi.
VAR Koordinatörü Barış Şimşek
ve FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır
'ın VAR konusunda teorik eğitimler ve hakemlerle birebir gerçekleştirilen simülatör uygulamaları ile devam eden seminer, MHK Başkanı Sabri Çelik
'in hakemlere sahada yer alma ile ilgili verdiği uygulamalı eğitim ile tamamlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:18 Kaynak: AA
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