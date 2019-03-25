Son Dakika Haberleri: A Klasman Hakemleri Eğitim ve Var Semineri Başladı

A Klasman Hakemleri Eğitim ve Var Semineri Başladı

24 dakika önce

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen A Klasman Hakemleri Eğitim ve VAR Semineri İstanbul'da başladı.

A Klasman Hakemleri Eğitim ve Var Semineri Başladı, System.String[]
Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen A Klasman Hakemleri Eğitim ve VAR Semineri İstanbul'da başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kavacık Limak Otel'de MHK Başkanı Sabri Çelik'in açılış konuşmasıyla başlayan seminer, MHK EPAK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun liderlik konulu sunumu ile devam etti.

Daha sonra MHK Başkan Vekili Mustafa Çulcu tarafından hakemlere kendi yönettikleri maçlardan seçilen pozisyonlar eşliğinde teknik konularda eğitim verilen seminerin bugünkü bölümü TFF Hasan Doğan Tesisleri'nde yapılan antrenman ile sona erdi.

Seminerin yarınki bölümünde MHK PMİK üyesi Muhittin Boşat hakemlere teknik konularda eğitim verecek. Seminer, VAR Koordinatörü Barış Şimşek ve FIFA Hakemi Cüneyt Çakır'ın VAR konusunda vereceği eğitimler ve simülatör çalışmaları ile sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:47 Kaynak: AA

Gündoğdu, Sabri Çelik, İstanbul, Merkez Hakem Kurulu, Spor
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