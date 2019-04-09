Son Dakika Haberleri: A Klasman Hakemleri Var Semineri Başladı

A Klasman Hakemleri Var Semineri Başladı

50 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen A Klasman Hakemleri Video Yardımcı Hakem (VAR) Semineri, İstanbul'da başladı.

A Klasman Hakemleri Var Semineri Başladı, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen A Klasman Hakemleri Video Yardımcı Hakem (VAR) Semineri, İstanbul'da başladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, federasyonun Riva'daki tesislerinde iki gün sürecek seminerin açılış konuşmalarını MHK Başkan Vekili Mustafa Çulcu ile Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu Üyesi Muhittin Boşat gerçekleştirdi.

VAR Koordinatörü Barış Şimşek ve FIFA hakemi Cüneyt Çakır ise teorik sunumlar yaptı. Simülatör çalışmalarıyla devam eden eğitimin ikinci bölümüne, MHK Başkanı Sabri Çelik de katıldı. Doç. Dr. Tuba Kızılet Bozdoğan tarafından yaptırılan antrenman ile seminerin ilk günü sona erdi.

Seminerde yarın video test eğitimi ve simülatör çalışmaları yapılacak.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:07 Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İnegölspor'da Fatih Akyel ile Yollar Ayrıldı Antonio Conte, Inter'den Yıllık 10 Milyon Euro İstedi Yıllar Önce "Kendimi Alman Hissediyorum" Diyen Mesut Özil'in, Vatan Hesapsız Kitapsız Sevilir Paylaşımı Olay Oldu! Süleyman Atlı, Avrupa Şampiyonu Oldu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 20:57:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: A Klasman Hakemleri Var Semineri Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]