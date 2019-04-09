A Klasman Hakemleri Var Semineri Başladı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen A Klasman Hakemleri Video Yardımcı Hakem (VAR) Semineri, İstanbul'da başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:07 Kaynak: AA
(TFF
) Merkez Hakem Kurulu
(MHK) tarafından düzenlenen A Klasman Hakemleri Video Yardımcı Hakem (VAR) Semineri, İstanbul
'da başladı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, federasyonun Riva
'daki tesislerinde iki gün sürecek seminerin açılış konuşmalarını MHK Başkan Vekili Mustafa Çulcu
ile Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu Üyesi Muhittin Boşat
gerçekleştirdi.
VAR Koordinatörü Barış Şimşek
ve FIFA hakemi Cüneyt Çakır
ise teorik sunumlar yaptı. Simülatör çalışmalarıyla devam eden eğitimin ikinci bölümüne, MHK Başkanı Sabri Çelik
de katıldı. Doç. Dr. Tuba Kızılet Bozdoğan
tarafından yaptırılan antrenman ile seminerin ilk günü sona erdi.
Seminerde yarın video test eğitimi ve simülatör çalışmaları yapılacak.
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