Son Dakika Haberleri: A Klasman Hakemlerine Var Eğitimi

A Klasman Hakemlerine Var Eğitimi

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen A Klasman Hakemleri Video Yardımcı Hakem (VAR) Eğitimi, gerçekleştirildi.

A Klasman Hakemlerine Var Eğitimi, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen A Klasman Hakemleri Video Yardımcı Hakem (VAR) Eğitimi, gerçekleştirildi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona, MHK Başkanı Sabri Çelik ve başkan vekili Mustafa Çulcu da katıldı.

Eğitimde, MHK Eğitimden Sorumlu Üyesi Ferhat Gündoğdu ile Hakem İşleri Müdürü ve VAR Koordinatörü Barış Şimşek tarafından dersler verildi.

VAR sistemiyle ilgili temel bilgilerin verildiği eğitim, video operasyon odasında yapılan simülasyon çalışmalarıyla sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:34 Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bankalar Dosya Masrafı Üzerinden Aldığı Faizi Geri Ödeyecek TFF Başkanlığı İçin Ortak Karar Nihat Özdemir

Bodrumspor'da Engin İpekoğlu Dönemi Bitti Mbaye Diagne'nin Gol Atamamasının Faturası, Orta Saha Oyuncularına Kesildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 20:35:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: A Klasman Hakemlerine Var Eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]