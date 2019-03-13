A Klasman Hakemlerine Var Eğitimi
1 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen A Klasman Hakemleri Video Yardımcı Hakem (VAR) Eğitimi, gerçekleştirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Merkez Hakem Kurulu
(MHK) tarafından düzenlenen A Klasman Hakemleri Video Yardımcı Hakem (VAR) Eğitimi, gerçekleştirildi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona, MHK Başkanı Sabri Çelik
ve başkan vekili Mustafa Çulcu
da katıldı.
Eğitimde, MHK Eğitimden Sorumlu Üyesi Ferhat Gündoğdu
ile Hakem İşleri Müdürü ve VAR Koordinatörü Barış Şimşek
tarafından dersler verildi.
VAR sistemiyle ilgili temel bilgilerin verildiği eğitim, video operasyon odasında yapılan simülasyon çalışmalarıyla sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:34 Kaynak: AA
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