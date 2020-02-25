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A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. maçında İsveç'e 87-80 mağlup oldu.
52 dakika önce
A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. maçında İsveç'e 87-80 mağlup oldu.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:15 Kaynak: İHA
A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. maçında İsveç'e 87-80 mağlup oldu. - İSTANBUL
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