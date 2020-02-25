A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. maçında İsveç'e 87-80 mağlup oldu. - Son Dakika
Son Dakika Spor A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. maçında İsveç'e 87-80 mağlup oldu. - Son Dakika Spor

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. maçında İsveç'e 87-80 mağlup oldu.

52 dakika önce

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. maçında İsveç'e 87-80 mağlup oldu.

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. maçında İsveç'e 87-80 mağlup oldu., System.String[]

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. maçında İsveç'e 87-80 mağlup oldu. - İSTANBUL

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa, İsveç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:15 Kaynak: İHA
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