Son Dakika Haberleri: A Milli Basketbol Takımı, Dünya Kupası E Grubu 3. maçında Çekya'ya 91-76 mağlup olarak turnuvaya...
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A Milli Basketbol Takımı, Dünya Kupası E Grubu 3. maçında Çekya'ya 91-76 mağlup olarak turnuvaya...

1 saat önce

A Milli Basketbol Takımı, Dünya Kupası E Grubu 3. maçında Çekya'ya 91-76 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

A Milli Basketbol Takımı, Dünya Kupası E Grubu 3. maçında Çekya'ya 91-76 mağlup olarak turnuvaya..., System.String[]

A Milli Basketbol Takımı, Dünya Kupası E Grubu 3. maçında Çekya'ya 91-76 mağlup olarak turnuvaya veda etti. - İSTANBUL

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:29 Kaynak: İHA
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A Milli Basketbol Takımımız, Çekya'ya 91-76 yenildi!
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