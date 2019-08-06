Son Dakika Haberleri: A Milli Basketbol Takımı, hazırlık maçında Tunus'u mağlup etti
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A Milli Basketbol Takımı, hazırlık maçında Tunus'u mağlup etti

21 dakika önce

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Dünya Basketbol Şampiyonası hazırlıklıkları kapsamında oynadığı hazırlık maçında Tunus'u 64-54 mağlup etti.

A Milli Basketbol Takımı, hazırlık maçında Tunus'u mağlup etti, System.String[]
Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Dünya Basketbol Şampiyonası hazırlıklıkları kapsamında oynadığı hazırlık maçında Tunus'u 64-54 mağlup etti.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Eylül ayında Çin'de düzenlenecek Dünya Basketbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor. Milliler, Fransa'nın Pau kentinde oynadığı ikinci hazırlık maçında Tunus'u 64-54 mağlup etti. Mücadelenin ilk çeyreğinde üstün bir oyun ortaya koyan Türkiye ilk periyodu 23-14 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte oyuna tutuk başlayan milliler bu çeyrekte sadece 4 sayı atmasına rağmen soyunma odasına 27-26 önde gitti. Üçüncü çeyrekte oyun üstünlüğünü yeniden eline alan Türkiye, son çeyreğe 8 sayı farkla önde girmeyi başardı: 53-41. Son çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Türkiye, karşılaşmadan da 64-54 galip ayrıldı.
Karşılaşmada ay-yıldızlılarda Furkan Korkmaz 14 sayı, 7 ribaund, 2 asist, Yiğit Arslan 10 sayı, 5 ribaund, 1 asist ve Metecan Birsen 9 sayı, 8 ribaund üretti.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Basketbol Şampiyonası hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek. Mililler 12 Ağustos Pazartesi günü Senegal, 13 Ağustos Salı günü ise Ürdün ile karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak mücadeleler saat 19.00'da başlayacak.


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Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 10:13 Kaynak: DHA
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