Orhun Ene: "İki maçımız da çok kritik" - Son Dakika

Orhun Ene: "İki maçımız da çok kritik"

25.11.2020 14:11
Orhun Ene:

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın idari, teknik ve oyuncu kadrosundan isimler Hırvatistan ve Hollanda müsabakaları öncesinde değerlendirmeler yaptı.

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın idari, teknik ve oyuncu kadrosundan isimler Hırvatistan ve Hollanda müsabakaları öncesinde değerlendirmeler yaptı. Başantrenör Orhun Ene kritik iki maça çıkacaklarını söylerken, Shane Larkin ise milli formaya kavuşacağı için çok heyecanlı olduğunu belirtti.

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu'nda Hırvatistan ve Hollanda ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda bu zorlu mücadeleler öncesi TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Erkek Milli Takım Menajeri Kerem Tunçeri, Başantrenör Orhun Ene, A Milli Takım Kaptanı Doğuş Balbay ve oyuncular Melih Mahmutoğlu, Shane Larkin, James Metecan Birsen ile Alperen Şengün müsabakaları değerlendirdi.

HALUK YILDIRIM: "UMARIM EN İYİ MÜCADELEYİ GÖSTEREREK TÜRK MİLLETİNİ SEVİNDİRİRİZ"

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için milli takımın toplandığını dile getiren Haluk Yıldırım, "Hollanda ve Hırvatistan ile 2 kritik maçımız var. Shane Larkin ilk kez milli takım formasını giyecek. Onunla beraber büyük başarıların altına imza atabileceğimizi düşünüyorum. Alperen Şengün gibi henüz 18 yaşında, ilk kez A Milli Takım formasını giyecek genç bir ismimiz de var. Seyircimiz tribünlerde bizlerle olamayacak ancak yine de tabii ki onların desteğini her zaman arkamızda hissediyoruz. Umarım en iyi mücadeleyi göstererek Türk milletini sevindiririz" diye konuştu.

KEREM TUNÇERİ: "MİLLİ FORMAYI GİYEN HER OYUNCUMUZA GÜVENİMİZ TAM"

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne istenilen başlangıcı yapamadıklarını aktaran Kerem Tunçeri ise, "Bu yüzden evimizdeki bu iki maçı kazanmak bizler için çok önemli. Gönül isterdi ki seyircilerimiz de bizlerle olabilsin ancak Türk insanının desteğinin her zaman arkamızda olduğunu çok iyi biliyoruz. Yeni başantrenörümüzle birlikte yoğun ve iyi bir çalışma dönemi geçiriyoruz. Milli formayı giyen her oyuncumuza güvenimiz tam. 2 maçı da kazanabileceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.

ORHUN ENE: "İKİ MAÇIMIZ DA ÇOK KRİTİK"

Kendileri için çok önemli olan iki maça, kısa bir hazırlık dönemi geçirerek gireceklerinin altını çizen Başantrenör Orhun Ene de, şunları söyledi:

"FIBA ve Euroleague fikstürleri nedeniyle milli takımlar için uzun bir hazırlanma süresi kalmıyor ancak bu, her ülke için geçerli. Biz kaliteli oyunculardan ve fark yaratabilecek gençlerden oluşan bir takımız. Bu dönemde mental anlamdaki hazırlık, teknik anlamdaki hazırlıktan daha önemli. İki maçımız da çok kritik. Maça çıkan her oyuncumuz kazanmayı en çok isteyen isimler olmalı. Bu kısa çalışma döneminde beraber oynama ritmini ve belirli düzenleri oturtacağız. Maç içinde ortaya koyacağımız enerji ile de istediğimiz sonuçlara ulaşabiliriz. Hepimiz için milli takımın parçası olmak çok değerli ancak burada ister istemez en önemli öncelik kazanmak. Umarım Pazar günü sonunda istediğimiz sonuçları almış olacağız."

Doğuş Balbay: "Yeni başantrenörümüz ve genç oyuncularımızla güzel bir birliktelik yakaladık"

Hırvatistan ve Hollanda mücadelelerinden galibiyetle ayrılabileceklerini düşündüğünü belirten Kaptan Doğuş Balbay, "FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde birbirinden kritik 2 maça çıkacağız. Belki ev sahibi avantajımızı dolu tribünlerle kullanamayacağız ancak Türk halkının kalbinin televizyon başında bizlerle olacağını biliyoruz. Yeni başantrenörümüz ve genç oyuncularımızla güzel bir birliktelik yakaladık. Buradaki herkes milli formanın önemini ve değerini biliyor. Sahaya çıktığımızda da bunu en iyi şekilde yansıtacağımıza inanıyorum. 2 maçımızı da kazanabileceğimizi düşünüyorum ancak öncelikle Hırvatistan maçına konsantre oluyoruz. Adım adım ilerlememiz gerekiyor. Umarım tüm mücadelemizi sahaya koyar ve galip geliriz" dedi.

MELİH MAHMUTOĞLU: "İKİ MAÇIMIZI DA KAZANMAK İSTİYORUZ"

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu'nda Hırvatistan ve Hollanda ile oynayacakları karşılaşmalara ilişkin görüşlerini aktaran milli oyuncu Melih Mahmutoğlu da şu ifadelere yer verdi:

"Tüm dünyanın içinden geçtiği bu zorlu süreçte çok önemli bir organizasyon düzenliyoruz. Seyircilerimizin de tribünlerde bizlerle olabilmesini çok isterdik. İki zorlu mücadelemiz olacak. Elemelerde yeniden avantajlı bir pozisyona gelmek için iki maçımızı da kazanmak istiyoruz."

SHANE LARKİN: "TÜRKİYE FORMASINA KAVUŞACAĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Milli formayı giyeceği için büyük bir heyecan yaşadığını sözlerine ekleyen Shane Larkin, "Uzun zamandır beklediğim Türkiye formasına kavuşacağım için çok mutluyum. Türk Milli Takımı formasıyla maça çıkmak için sabırsızlanıyorum. Yoğun ve verimli bir antrenman dönemi geçiriyoruz. Şimdi en büyük amacım parkede bu forma için yararlı olabilmek" açıklamasını yaptı.

James Metecan Birsen: "Milli formayı taşımak benim için her zaman büyük bir gurur"

Avantaj sağlayabilmek için iki maçta da galibiyet hedeflediklerini aktaran ay-yıldızlı basketbolcu Metecan Birsen, "Milli formayı taşımak benim için her zaman büyük bir gurur. Şimdi önümüzde 2 kritik maç var. Öncelikle Hırvatistan maçına en iyi şekilde hazırlanıp istediğimiz sonucu alarak Hollanda karşısına çıkmak ve iyi başlayamadığımız grup mücadelelerinde, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası yolunda yeniden avantajlı konuma geçmek istiyoruz" dedi.

ALPEREN ŞENGÜN: "ÇOK HEYECANLIYIM"

Takımın en genç isimlerinden biri olduğunun altını çizen Alperen Şengün de, "FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde iki önemli maç bizleri bekliyor. Ben takımın en genç isimlerinden biriyim. Çok heyecanlıyım. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Maçlarımızı kazanmak için sahada olacağız" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Orhun Ene: İki maçımız da çok kritik
Orhun Ene: İki maçımız da çok kritik
Orhun Ene: İki maçımız da çok kritik
Orhun Ene: İki maçımız da çok kritik
Orhun Ene: İki maçımız da çok kritik

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Hırvatistan, Hollanda, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Orhun Ene: 'İki maçımız da çok kritik' - Son Dakika Spor


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