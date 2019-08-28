Son Dakika Haberleri: A Milli Basketbol Takımı'nda Berk Uğurlu kadrodan çıkartıldı
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A Milli Basketbol Takımı'nda Berk Uğurlu kadrodan çıkartıldı

1 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Berk İbrahim Uğurlu'nun geçirdiği sakatlık nedeniyle 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda milli takımın kadrosunda yer almayacağı bildirildi.

A Milli Basketbol Takımı'nda Berk Uğurlu kadrodan çıkartıldı, System.String[]
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Berk İbrahim Uğurlu'nun geçirdiği sakatlık nedeniyle 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda milli takımın kadrosunda yer almayacağı bildirildi.
İbrahim Uğurlu, basketbol, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:04 
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