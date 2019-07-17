A Milli Basketbol Takımı'nda Kartal Özmızrak aday kadrodan çıkarıldı
6 saat önce
2019 FIBA Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncusu Kartal Özmızrak, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:41 Kaynak: AA
2019 FIBA Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı
'nın oyuncusu Kartal Özmızrak
, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Türkiye
Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Kartal'ın yapılan kontrollerinden sonra Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceğinin anlaşıldığı belirtilerek, "31 Ağustos -15 Eylül
tarihlerinde Çin'in ev sahipliğinde organize edilecek FIBA 2019 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Takımı'mızda, Kartal Özmızrak sakatlığı nedeniyle geniş kadrodan çıkartıldı." denildi.
Aydos Ormanı'nda vahşi cinayet! Boynuna defalarca satırla vurulmuş Ahmet Ağaoğlu: Yusuf Yazıcı gitmek istiyor Başakşehir hazırlık maçında Mönchengladbach'a 5-1 yenildi Abdurrahim Albayrak'tan fikstür ve Jean Michael Seri açıklaması