Son Dakika Haberleri: A Milli Basketbol Takımı'nda Kartal Özmızrak aday kadrodan çıkarıldı
Son Dakika Spor Haber

A Milli Basketbol Takımı'nda Kartal Özmızrak aday kadrodan çıkarıldı

6 saat önce

2019 FIBA Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncusu Kartal Özmızrak, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

A Milli Basketbol Takımı'nda Kartal Özmızrak aday kadrodan çıkarıldı, System.String[]
2019 FIBA Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncusu Kartal Özmızrak, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Kartal'ın yapılan kontrollerinden sonra Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceğinin anlaşıldığı belirtilerek, "31 Ağustos -15 Eylül tarihlerinde Çin'in ev sahipliğinde organize edilecek FIBA 2019 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Takımı'mızda, Kartal Özmızrak sakatlığı nedeniyle geniş kadrodan çıkartıldı." denildi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Kartal Özmızrak, Kartal, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:41 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Aydos Ormanı'nda vahşi cinayet! Boynuna defalarca satırla vurulmuş Ahmet Ağaoğlu: Yusuf Yazıcı gitmek istiyor Başakşehir hazırlık maçında Mönchengladbach'a 5-1 yenildi Abdurrahim Albayrak'tan fikstür ve Jean Michael Seri açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 01:59:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: A Milli Basketbol Takımı'nda Kartal Özmızrak aday kadrodan çıkarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]