A Milli Basketbol Takımı'nda Şehmus Hazer aday kadrodan çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor A Milli Basketbol Takımı'nda Şehmus Hazer aday kadrodan çıkarıldı - Son Dakika Spor

A Milli Basketbol Takımı'nda Şehmus Hazer aday kadrodan çıkarıldı

6 saat önce

A Milli Basketbol Takımı'nda Şehmus Hazer, İsveç ile oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldı.

A Milli Basketbol Takımı'nda Şehmus Hazer aday kadrodan çıkarıldı, System.String[]

A Milli Basketbol Takımı'nda Şehmus Hazer, İsveç ile oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 24 Şubat Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile karşılaşacak ay-yıldızlı takımda Şehmus Hazer'in aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

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Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:46 Kaynak: AA
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