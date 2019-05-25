A Milli Basketbol Takımı'nın FIBA Dünya Kupası'ndaki programı belli oldu
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Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı'nın maç saatleri belli oldu31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında Çin'in ev sahipliğinde organize edilecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda E Grubu'nda ABD, Çekya ve Japonya ile mücadele edecek A Milli Takım'ın...
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:22 Kaynak: DHA
Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı'nın maç saatleri belli oldu
31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında Çin'in ev sahipliğinde organize edilecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda E Grubu'nda ABD, Çekya ve Japonya ile mücadele edecek A Milli Takım'ın maç saatleri belli olurken, İlk defa 32 takımın katılımı ile gerçekleşecek Dünya Kupası'nda ilk grup aşaması maçlarının saatleri FIBA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile duyuruldu.
Buna göre Türkiye'nin Şangay'da ilk turda oynayacağı grup maçlarının programı şu şekilde;
1 Eylül 2019, Pazar
(TSİ) 11: 30 Türkiye - Japonya
3 Eylül 2019, Salı
(TSİ) 15: 30 ABD - Türkiye
5 Eylül 2019, Perşembe
(TSİ) 11: 30 Türkiye - Çekya
- İstanbul
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