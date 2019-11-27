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A Milli Basketbol Takımımızın rakipleri belli oldu

6 saat önce

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak son 4 takımın belirleneceği elemeler için kura çekimi bugün gerçekleştirildi.

A Milli Basketbol Takımımızın rakipleri belli oldu, System.String[]

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak son 4 takımın belirleneceği elemeler için kura çekimi bugün gerçekleştirildi.


İsviçre'nin Nyon kentindeki Partick Baumann Basketbol Evi'nde yapılan kura çekiminde 12 Dev Adam, Hırvatistan, Slovenya ve Porto Riko'nun yer aldığı 3. torbada yer aldı.


12 Dev Adam'ın 2020 Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edeceği grupta Kanada, Çekya ve Uruguay yer aldı.


Eleme maçlarının oynanacağı şehirler ise; Victoria, Split, Kaunas ve Belgrad... Statüye göre; her şehirde 3'er takımlı 2 grup olacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan ekipler daha sonra yarı finalde çapraz olarak eşleşecek. Final maçını kazanan takım, 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanacak.


Eleme karşılaşmalarının tarihler ise 23-28 Haziran 2020...


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basketbol, Tokyo, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:13 
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