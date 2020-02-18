A Milli Basketbolcular Melih Mahmutoğlu, Metin Türen ve Sertaç Şanlı DHA'ya konuştu

Melih Mahmutoğlu: Hollanda maçını kazanmak istiyoruz

"Türkiye Kupası'nı kazanmak moral oldu"

"Euroleague'de oynamayı bilen bir takımız"

Metin Türen: Ev sahibi avantajını kullanmamız lazım

"Türkiye Ligi'nde Türk Telekom olarak play-off yapmak istiyoruz"

Sertaç Şanlı: Shane Larkin çok iyi bir karakter

Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA, - FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde cuma günü Hollanda ile Ankara Spor Salonu'nda karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor. Milli takım oyuncuları Melih Mahmutoğlu, Metin Türen ve Sertaç Şanlı, karşılaşma öncesi Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

MELİH MAHMUTOĞLU: HOLLANDA MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ

A Milli Takım'ın deneyimli oyuncusu Melih Mahmutoğlu, Ankaralı sporseverleri cuma günü maça davet ederek, "Ankara seyircisi bütün salonu dolduruyor ve coşkulu bir taraftar oluyor. Yine aynı şekilde Cuma günü tüm taraftarımızı salona bekliyoruz. Yoğun sezonun ardından milli takım toplandık. Heyecanlıyız Hollanda maçı için. Sürpriz bir ekip, tanıdığımız bir ekip değil. Ama biz alışkın olduğumuz bir kadroyla geçen sezon da oynadık. Tabii ki eksiklerimiz var; NBA oyuncuları yok. Ama birbirine alışkın bir kadro. Hollanda maçını da kendi evimizde oynayacağız. Ankara seyircisi önünde oynayacağız. Her zaman güzel bir ortam oluyor. Basketbolseverler bizi burada çok iyi destekliyorlar. Yine o maçlardan biri olacaktır. Biz en iyi şekilde savaşıp ilk maçı, Hollanda maçını kazanmak istiyoruz. Ondan sonra da İsveç deplasmanı var, o da zorlu geçecektir ama öncelikli hedefimiz Hollanda maçını iyi bir basketbolla kazanmak" dedi.

"TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANMAK MORAL OLDU"

Fenerbahçe Beko'da forma giyen Mahmutoğlu, Solgar Vitamin Türkiye Kupası finalinde Darüşşafaka Tekfen'i mağlup ederek kupaya ulaşmalarını da değerlendirdi. Sarı-lacivertlilerin 29 yaşındaki kaptanı, "Bizim açımızdan kesinlikle moral oldu. Belki de kendi basketbolumuzu oynayamadık. İki maçta da çıkışlarımız inişlerimiz oldu. Ama önemli olan birlik olup kupaya ulaşmaktı. Hem Euroleague için hem lig için bize büyük moral oldu" diye konuştu.

"EUROLEAGUE'DE OYNAMAYI BİLEN BİR TAKIMIZ"

Deneyimli guard, Fenerbahçe'nin THY Euroleague'de play-off için şansının devam ettiğini vurgulayarak, "Önümüzde bir Real Madrid maçı var, çok önemli. Ondan sonra Valencia deplasmanı ve bunların hepsi play-off'u etkileyecek maçlar. Tabii ki şansımız var, kazanacağımız çok maç var önümüzde. Önemli olan sakatlarımız da iyileşti, tam takım olarak daha da iyi çalışıp sonuç olarak play-off'a kalmak. Kaçıncı kalırsak kalalım önemli değil, biz oraları oynamayı bilen bir takımız" ifadelerini kullandı.

METİN TÜREN: EV SAHİBİ AVANTAJINI KULLANMAMIZ LAZIM

Ay-yıldızlıların forveti Metin Türen ise Ankara'daki karşılaşmada atmosferin coşkulu olacağını söyledi. Metin Türen, "Ev sahibi olduğumuz için bunun avantajını kullanmamız lazım. Daha önce de oynadık zaten Ankara seyircisi önünde. Rakibimizi iyi analiz edeceğiz. Bu pencerenin ilk maçını kazanmak istiyoruz. Türk Telekom'a gelmeden önce de burada oynamıştım milli maçları Dünya Kupası elemesinde. Buranın çok güzel bir atmosferi oluyor. Ankara seyircisi milli takım geldiği zaman daha çok coşkulu oluyor. İnşallah onlar yine salonu dolduracaktır. Onlara yakışır bir şekilde mücadele etmek istiyoruz" dedi.

"TÜRKİYE LİGİNDE TÜRK TELEKOM OLARAK PLAY-OFF YAPMAK İSTİYORUZ"

Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe Beko'ya elenen Türk Telekom'da forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, hedeflerinin ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off olduğunu kaydetti. Metin Türen, "Kesinlikle Türkiye Kupası'nda gösterdiğimiz performans genel olarak sezonun geri kalanında bize bir özgüven verecektir. Çünkü Avrupa'nın en iyi takımına karşı, bence Avrupa'nın en iyi takımı, onlara karşı öyle bir mücadele sergileyebiliyorsak, kendi seviyemizdeki takımları yenebileceğimizi düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde avantajımız var, Türkiye Ligi'nde play-off yapmak istiyoruz, hedeflerimiz bunlar" ifadelerini kullandı.

SERTAÇ ŞANLI: SHANE LARKIN ÇOK İYİ BİR KARAKTER

12 Dev Adam'ın 28 yaşındaki pivotu Sertaç Şanlı ise Hollanda'nın kapalı kutu olduğunu dile getirdi. Deneyimli oyuncu, "Hollanda maçı çok kapalı kutu bir maç. Çok büyük turnuvalarda çok görmediğimiz bir ekip. Bu ekip birbirini tanıyor, birbirini biliyor. İyi hazırlanıp, maça iyi bir planla çıkıp, kazanacağımızı düşünüyorum" yorumunu yaptı. Anadolu Efes'te kariyerini sürdüren Sertaç Şanlı, Türk vatandaşı olarak A Milli Takım'a katılan takım arkadaşı Shane Larkin'in yabancılık çekmeyeceğini belirtti. Şanlı, "Shane Larkin çok iyi bir karakter. Buraya da çok kolay uyum sağlayacaktır, yabancılık çekmeyecektir. Herkesle konuşan, anlaşan, çok düzgün bir karakter. İnşallah hem onun için hem milli takım için iyi olur" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Melih Mahmutoğlu'nun açıklamaları

Metin Türen'in açıklamaları

Sertaç Şanlı'nın açıklamaları