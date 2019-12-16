A Milli Buz Hokeyi Takımı yurda döndü - Son Dakika
Son Dakika Spor A Milli Buz Hokeyi Takımı yurda döndü - Son Dakika Spor

A Milli Buz Hokeyi Takımı yurda döndü

6 saat önce

Hırvatistan'da düzenlenen 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Ön Eleme Grubu müsabakalarında mücadele eden A Milli Buz Hokeyi Takımı, yurda döndü.

Hırvatistan'da düzenlenen 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Ön Eleme Grubu müsabakalarında mücadele eden A Milli Buz Hokeyi Takımı, yurda döndü.

Sisak kentinde düzenlenen ve İstiklal Marşı skandalının yaşandığı organizasyonunun ardından İstanbul Havalimanı'na gelen milli takım kafilesinde, başantrenör Deniz İnce ve kaptan Burak Aktürk basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Deniz İnce, elemelere bir üst klasmanda oynayan Bulgaristan ile yapacakları maçtan galibiyetle dönme hedefiyle gittiklerini belirterek, "Bunu başardık. Oyuncularımız üst düzey bir maç çıkardı. Maçımızı 4-1 kazandık. Nisandaki Dünya Şampiyonası için iyi bir sınav oldu. Bundan sonra Dünya Şampiyonası'na hazırlanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan karşısında elde ettikleri galibiyetin ardındaki seremonide İstiklal Marşı'nın yarıda kesildiğini hatırlatan İnce, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 30 senedir gerek sporcu gerekse antrenör olarak farklı ülkelerde birçok uluslararası turnuvaya katıldım. Şimdiye kadar hiçbir ülkenin marşının kesildiğini görmedim. Bu başarımıza gelen üçüncü hadise. Daha önce Sırbistan ve Bulgaristan'da olmuştu. Şimdi de Hırvatistan'da oldu. Üç kere üst üste olunca, neden bizim başımıza geliyor diye sormadan duramıyoruz. Çok üzücü oldu ama önemli değil. Biz avazımız çıktığı kadar söyleyerek herkese İstiklal Marşı'mızı dinlettik."

Milli takım kaptanı Burak Aktürk organizasyonda önemli maçlar yaptıklarını vurgulayarak, "Nisanda Dünya Şampiyonası var. Onun için burada oynadığımız maçlar çok önemliydi. Bulgaristan'a geçen sene 3-1 yenilmiştik. Bu sene onları 4-1 yendik. Takım arkadaşlarımı ve teknik ekibe çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İstiklal Marşı'nın yarıda kesilmesinin üzücü olduğunu aktaran Burak Aktürk, "Bu tarz olayları daha önce de yaşadık. Bunun kasıtlı yapılıp, yapılmadığını bilmiyoruz. Bu üçüncü kez oldu. Maçtan sonra farklı bir motivasyonla o marşı söylüyorsunuz. Müziksiz çıplak sesle söyledik ve hepimiz çok duygulandık. Bir ara arkamızda olan Bulgar oyuncular marş kesilince güldüler. Sonra sesimizi duyunca onlar da susmak zorunda kaldı. Çok gurur verici bir ortamdı. Kasıtlı mı yapılıyor bilmiyorum ama yöneticilerimizin bunu bir sonuca bağlaması gerekiyor."

A Milli Buz Hokeyi Takımı'nın grupta Bulgaristan'ı 4-1'lik galibiyetin ardından yapılan seremonide İstiklal Marşı yarıda kesilip, müzik çalınmıştı.

A Milli Buz Hokeyi Takımı yurda döndü

Bulgaristan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:30 Kaynak: AA
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