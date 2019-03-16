A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 Fıba Dünya Kupası'nda E Grubu'nda Abd, Çekya ve Japonya ile...
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IHAAW144517-SPO/16-03-2019- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda E Grubu'nda ABD, Çekya ve Japonya ile eşleşti.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:51 Kaynak: İHA
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