A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında ABD'ye uzatma...
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında ABD'ye uzatma periyodu sonucunda 93-92 mağlup oldu. Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:52 Kaynak: AA
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