Son Dakika Haberleri: A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında ABD'ye uzatma...
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında ABD'ye uzatma...

9 saat önce

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında ABD'ye uzatma periyodu sonucunda 93-92 mağlup oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında ABD'ye uzatma..., System.String[]

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında ABD'ye uzatma periyodu sonucunda 93-92 mağlup oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Amerika Birleşik Devletleri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:52 Kaynak: AA
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