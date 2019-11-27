Son Dakika › Spor › A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nde Kanada'da oynanacak... - Son Dakika Spor
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nde Kanada'da oynanacak...
6 saat önce
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nde Kanada'da oynanacak karşılaşmalarda B Grubu'nda Çekya ve Uruguay'la eşleşti. Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:48 Kaynak: AA
12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu Valencia ile Chelsea 2-2 berabere kaldı Erman Toroğlu, Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu! Çin Futbol Federasyonu'ndan Beşiktaş'a Talisca müjdesi