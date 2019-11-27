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A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nde Uruguay ve Çekya ile eşleşti.
6 saat önce
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nde Uruguay ve Çekya ile eşleşti. Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:54 Kaynak: İHA
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