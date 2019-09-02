Son Dakika Haberleri: A Milli Erkek Basketbol Takımı, ABD maçı hazırlıklarını tamamladı
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, ABD maçı hazırlıklarını tamamladı

8 saat önce

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, ABD ile oynayacağı E Grubu ikinci maçın hazırlıklarını tamamladı.

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, ABD ile oynayacağı E Grubu ikinci maçın hazırlıklarını tamamladı.

Milliler, karşılaşmanın son hazırlığını karşılaşmanın oynanacağı Şanghay Oriental Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ABD karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:34 Kaynak: AA
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