A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, takımın son durumunu değerlendirdi Açıklaması

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını elde etmeyi hedeflediklerini belirtti.

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlı ekibin son durumuyla ilgili Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) internet sitesinde değerlendirmelerde bulunan Ene, geniş bir yelpazeden oyuncu seçtiklerini vurgulayarak, "Mayıs ayının son haftasından itibaren bir hazırlık dönemi başlattık. Bu hazırlık sürecinde hem Olimpiyat Elemeleri'nde oynayacağımız grup maçlarında hem de kasım ayından itibaren başlayacak pencereyle beraber sezon içinde oynayacağımız maçlarda milli takımımızı daha geniş bir yelpazeden oyuncular seçerek kadronun içerisinde görmek istedik. Yaklaşık 20 kişi ile hazırlıklarımıza başladık. ING Basketbol Süper Ligi'nde final oynayan ve NBA'de sezonu sona eren oyuncuların da katılmasıyla beraber geniş bir kadroyla uzun bir süreden beri çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını elde etmeyi hedefliyoruz"

Furkan Korkmaz ve Ersan İlyasova'nın yanı sıra belinde sakatlığı bulunan Shane Larkin'in idmanlarda yer almadığını aktaran Orhun Ene, şunları kaydetti:

"Diğer oyuncular bu süreçte tempolu bir şekilde antrenmanlarını sürdürdü. Zor bir gruba gidiyoruz. Olimpiyat Elemeleri'nde oynayacağımız iki grup, sonrasında birleşiyor. Ama yarı final ve final maçlarını kazanarak Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını elde etmeyi hedefliyoruz. Çekya, Yunanistan ve Kanada gibi güçlü ülkeler var. Oraya kadar hem fizik hem de teknik olarak hazır olmak zorundayız. Ülkemizde oynadığımız son iki pencerede belirli bir seviyeye gelmiştik. Buraya yeni katılan arkadaşlarımız Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven ile beraber kadromuz biraz daha derinleşti. Bu oyuncularla beraber son iki turnuvanın üzerine koyarak daha iyi bir takım olmak istiyoruz. İnşallah bu süreçte herhangi bir aksaklık olmadan NBA'den gelecek iki oyuncumuz ve Shane Larkin ile beraber daha güçlü bir takım oluruz."

Yarın Venezuela ile 19 Haziran Cumartesi günü de Rusya ile oynayacakları hazırlık maçlarına da değinen Ene, şu değerlendirmede bulundu:

"Kulüp takımlarında oynayan oyuncuların milli takımdan uzak kaldıkları süreci de düşünüp milli takıma adaptasyonlarını sağlamak istiyoruz. Geçen seneki pencere maçlarından itibaren hem teknik hem de birlikte oynama alışkanlığıyla beraber bir düzenimiz oluşmuştu. Burada oynayacağımız bu iki maçta bu düzenimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Artık milli takımlarda uzun süreli kamplar yapmak mümkün gözükmüyor. Çünkü oyuncuların sezon içi Avrupa ve yerel lig maçlarının oluşturduğu zorlu takvim, milli takımların hazırlanmasını da olumsuz yönde etkiliyor. Olimpiyat Elemeleri öncesi ilk hazırlık müsabakalarımız olan Venezuela ve Rusya ile oynayacağımız karşılaşmalarda Cedi ve Ömer Faruk'u da bu kadroya ekleyerek takım kimyamızı derinleştireceğiz."