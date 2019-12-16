A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Sarıca'dan Shane Larkin açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Sarıca'dan Shane Larkin açıklaması Açıklaması - Son Dakika Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Sarıca'dan Shane Larkin açıklaması Açıklaması

6 saat önce

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, ay-yıldızlı ekipte oynaması gündemde olan ABD'li oyuncu Shane Larkin'le ilgili, "Kim böyle bir oyuncuyla oynamak istemez." dedi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Sarıca'dan Shane Larkin açıklaması Açıklaması, System.String[]

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, ay-yıldızlı ekipte oynaması gündemde olan ABD'li oyuncu Shane Larkin'le ilgili, "Kim böyle bir oyuncuyla oynamak istemez." dedi.

Sarıca, beIN Sports'a yaptığı açıklamada, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılabilmek adına Kanada'da oynayacakları elemeler için çok genç ve dinamik oyuncuların yanı sıra tecrübeli isimlerden oluşan bir kadrolarının olduğunu söyledi.

Kanada'da en iyi performansı gösterip olimpiyatlara gitmek istediklerini kaydeden Sarıca, Anadolu Efes'in ABD'li oyun kurucusu Shane Larkin'in A Milli Takım'da forma giyebilmesi için öncelikle Türk vatandaşlığına geçmesi gerektiğini ifade etti.

Ufuk Sarıca, şöyle konuştu:

"Türk olmadan onu milli takıma çağırabilme ihtimalim yok. Ben Shane Larkin'i beğeniyorum, çok net. Çok iyi bir oyuncu, bu sene müthiş oynuyor. Anadolu Efes'in neredeyse yarısı gibi. Kim böyle bir oyuncuyla oynamak istemez. Bunun için şartlar uygun görülürse, o zaman tabii ki keşke gelse milli takımda şubat maçlarında oynasa. Bunun için benim bildiğim resmi olarak bir başvuru yok, daha önce de olmadı. Eğer başvurulursa ben milli takımda oynamasına sıcak bakarım. Diğer devşirme oyuncumuz var Scottie, o da çok değerli bir oyuncu."

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Amerika Birleşik Devletleri, Shane Larkin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:42 Kaynak: AA
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