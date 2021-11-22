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A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ene - Son Dakika

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ene

22.11.2021 20:40

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda 25 Kasım'da Belarus ve 28 Kasım'da Büyük Britanya ile yapacağı maçlar öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda 25 Kasım'da Belarus ve 28 Kasım'da Büyük Britanya ile yapacağı maçlar öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen buluşmaya Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Muratcan Güler, A Milli Takım Başantrenörü Orhun Ene ve milli oyuncular katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Hidayet Türkoğlu, "Milli takımlar, en çok önemsediğimiz ve sorumluluk üstlendiğimiz yer. Elemelere 2 galibiyetle başlayarak çıkışa geçeceğiz. Bu oyuncular, milli formanın anlamını ve değerini sahaya çıktıkları zaman gösterecek. Hepsine başarılar diliyoruz. Onların sadece basketbola odaklanması için bize düşen görevi yapıyoruz. İnşallah 2 maçı da kazasız atlatıp bizi mutlu edecekler." ifadelerini kullandı.

Takımlarında süre alan oyuncuların kadroya dahil edildiğini aktaran Türkoğlu, "Ekip olarak en fazla süre alan arkadaşlarla bu maçlara hazırlanıyoruz. Her maçın ne kadar önemli olduğunun herkes farkında. Takıma faydalı olan arkadaşları çağırdık. A Milli Takım'ın her maça kazanacak kadroyla çıkması gerektiğinin bilincindeyiz. Önemli olan bu süreçleri tecrübeli arkadaşlarla oynamak. Hedefimiz Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılmak." diye konuştu.

Orhun Ene: "İki zorlu maç bizi bekliyor"

A Milli Takım Başantrenörü Orhun Ene, Belarus ve Büyük Britanya maçlarında kalitelerini sahaya yansıtarak galip gelmek istediklerini aktardı.

Söz konusu karşılaşmalara hazırlık sürecinin çok uzun olmayacağını belirten Ene, "Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun 25 Kasım Perşembe günü oynayacağı maçı da göz önüne alarak kadroya 17 ismi davet ettik. Rakipler dünya sıralamasında çok gerimizde olsalar da oyuncuların hepsi süre alan ve ritimde olan isimler. Basketbol seviyemiz iyi ama THY Avrupa Ligi'ndeki takımlarda oynayan Türk oyuncuların aldıkları süre gerekçesiyle çok iyi hazırlanarak bu maçları oynamalıyız. Kalitemiz her zaman yukarıda ama bunu sahada gösterebilmek için müthiş bir konsantrasyona ihtiyacımız var. İki zorlu maç bizi bekliyor. Burayı kazasız atlatırsak sonraki süreçte grup birinciliği için mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

2020 Tokyo Olimpiyatları Elemeleri öncesinde NBA'de ve THY Avrupa Ligi'nde oynayan oyuncuların fazla süre alamaması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Orhun Ene, "Beraber çalışma süresine ihtiyacımız var. Bu pencerelerde bunu elde edemediğimiz zaman sonuç, günlük performans ve maç içi reaksiyonumuza kalıyor. Günümüzdeki bu sistemde FIBA'nın da ısrar etmesi nedeniyle kısa sürelere sıkıştırılarak maçlar oynanıyor. Takımında iyi oynayan ve sorumluluk alan oyuncular geldiği zaman sonuç farklı oluyor. Takımın kalitesinden dolayı mutluluk duyuyoruz ama önemli olan o kaliteyi sahaya yansıtabilmek." şeklinde görüş belirtti.

Deneyimli başantrenör, NBA'de forma giyen milli oyuncular Cedi Osman, Furkan Korkmaz, Alperen Şengün ve Ömer Faruk Yurtseven ile ilgili şu görüşleri aktardı:

"Alperen Şengün'ün süre alması güzel bir gelişme. Cedi ile Furkan'ın da sezona iyi başlaması ve karar verici pozisyonda oynaması bizim için çok önemli. Kanada'daki turnuvada 2 oyun kurucumuzun sakatlanması nedeniyle oyunu organize etmekte sıkıntı yaşadık. Cedi ve Furkan'ın takımlarında oyunu organize etmeleri, böyle aksaklıklarda ayakta kalmamızı sağlayacak. Ömer Faruk Yurtseven'in performansı da en az Alperen kadar değerli. Sertaç Şanlı da böyle devam ederse değerli bir kadro olacağız. Avrupa Ligi'nde Türk oyuncuların süre almasında sıkıntı yaşıyoruz. İnşallah bu süreçte Avrupa Ligi'nde Türk oyuncular, NBA'deki gibi roller alırsa bunun Türk basketboluna çok iyi yansıyacağını düşünüyorum."

Muratcan Güler: "İki maçı kazanacağımıza inanıyoruz"

A Milli Basketbol Takımı Menajeri Muratcan Güler, Belarus ve Büyük Britanya maçlarını kazanarak elemelere iyi bir başlangıç yapmak istediklerini kaydetti.

Elemelere iyi başlamanın önemine değinen Güler, "FIBA ile Avrupa Ligi'nin çatışması nedeniyle kadro kurmakta problemler yaşıyoruz. Ancak elimizdeki kadronun en iyisi olduğuna inanıyoruz. Bu 2 maçı kazanacağımıza inanıyoruz. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'ya çok teşekkür ediyoruz. Anadolu Efes'ten 4, Fenerbahçe'den 3 arkadaşımız milli takıma katıldı. İki takımdan birer oyuncu Avrupa Ligi'nde yapacakları derbi nedeniyle Belarus'a gelemeyecek. Büyük Britanya maçına ise tam kadro çıkmayı hedefliyoruz. Bu müsabakada tüm taraftarları Sinan Erdem'e bekliyoruz. Umarım burada çok güzel bir atmosfer eşliğinde Belarus'u yenmiş olarak karşılarına çıkarız ve Büyük Britanya'yı da mağlup ederek elemelere iyi bir başlangıç yaparız." değerlendirmesinde bulundu.

Melih Mahmutoğlu: "Güzel maçlar çıkarıp iyi galibiyetler almak istiyoruz"

A Milli Takım'ın kaptanı Melih Mahmutoğlu, iyi bir performans sergileyerek 2 maçı da kazanmayı hedeflediklerini belirtti.

Kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduklarını vurgulayan Melih Mahmutoğlu, "Buralara iyi başlamak bizim için önemli. Tam takım olamıyoruz. Eksiklerimiz oluyor. Fazla hazırlanacak vakit olmuyor. Bizim için kendimizi gösterme fırsatı. Pazar günü de özlediğimiz atmosfere bu salonda ulaşacağız. İlk maça galibiyetle başlamak önemli. Maç maç bakacağız. Güzel maçlar çıkarıp iyi galibiyetler almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ay-yıldızlı ekip, elemelerde oynayacağı iki maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ene
A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ene
A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ene
A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ene

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ene - Son Dakika


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