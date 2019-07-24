A Milli Erkek Basketbol Takımı çalışmalarını sürdürdü
1 saat önce
Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürdü.
Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:09 Kaynak: AA
, FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürdü.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovenya
'da kamp yapan ay-yıldızlılar üçüncü günü tek antrenman yaparak geçirdi.
Başantrenör Ufuk Sarıca
yönetiminde Kranjska Gora Arena'da gerçekleşen antrenmanda milliler beşe beş çalışmalar ile set ve şut çalışmaları gerçekleştirdi.
Ay-yıldızlılar, Slovenya'daki hazırlıklarına 30 Temmuz'a kadar devam edecek.
ABD ile Türkiye arasında güvenli bölge diplomasisi: Münbiç ve Tel Abyad Mevlüt Çavuşoğlu: Sabrımız kalmadı, ABD'nin önerileri bizi tatmin etmedi Deri mühendisliğini tercih eden öğrencilere aylık 2020 lira burs verilecek Boldera Mobilya konkordato talep etti