Son Dakika Haberleri: A Milli Erkek Basketbol Takımı çalışmalarını sürdürdü
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A Milli Erkek Basketbol Takımı çalışmalarını sürdürdü

1 saat önce

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

A Milli Erkek Basketbol Takımı çalışmalarını sürdürdü, System.String[]
Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürdü.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovenya'da kamp yapan ay-yıldızlılar üçüncü günü tek antrenman yaparak geçirdi.
Başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde Kranjska Gora Arena'da gerçekleşen antrenmanda milliler beşe beş çalışmalar ile set ve şut çalışmaları gerçekleştirdi.
Ay-yıldızlılar, Slovenya'daki hazırlıklarına 30 Temmuz'a kadar devam edecek.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Slovenya, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:09 Kaynak: AA
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