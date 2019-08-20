Son Dakika Haberleri: A Milli Erkek Basketbol Takımı, çarşamba günü Çin yolcusu
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, çarşamba günü Çin yolcusu

11 dakika önce

İstanbul'daki son antrenmanını bu akşam gerçekleştirecek milli takım, 21 Ağustos Çarşamba günü saat 01.25'te Çin'e gidecek ve organizasyon öncesi son turnuva maçlarını yapacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, çarşamba günü Çin yolcusu, System.String[]
İstanbul'daki son antrenmanını bu akşam gerçekleştirecek milli takım, 21 Ağustos Çarşamba günü saat 01.25'te Çin'e gidecek ve organizasyon öncesi son turnuva maçlarını yapacak.

İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Şanghay'a gidecek milli takım, buradan Suzhou kentine geçecek.

Suzhou'da 23-27 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Atla Challenge Turnuvası'na katılacak milliler, bu karşılaşmaların ardından Dünya Kupası'nda grup maçlarını oynayacağı Şanghay'a dönecek.

Milli takım, 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda E Grubu'nda ABD, Japonya ve Çekya ile karşı karşıya gelecek.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:34 
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