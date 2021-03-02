A Milli Erkek Basketbol Takımı, dünya sıralamasında 15. sıradaki yerini korudu - Son Dakika

A Milli Erkek Basketbol Takımı, dünya sıralamasında 15. sıradaki yerini korudu

02.03.2021 17:49
A Milli Erkek Basketbol Takımı, dünya sıralamasında 15. sıradaki yerini korudu, System.String[]

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasının 15. basamağında yer aldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasının 15. basamağında yer aldı.

FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kıta içi şampiyonaların elemelerinde oynanan 5 ve 6. karşılaşmalar sonrası dünya sıralaması güncellendi.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki son iki maçında İsveç'i 88-80, Hırvatistan'ı da 84-78 yenerek D Grubu'nu 3. bitiren ve finallere katılma hakkı kazanan Türkiye, 531,9 puanla yerini korudu.

Klasmanın ilk 3 sırasında değişiklik yaşanmadı. Liderlik koltuğunda oturan ABD'yi, İspanya ve Avustralya takip etti.

İlk 10'daki en önemli değişiklik, Yunanistan'ın Fransa'yı geçerek 6. sıraya yükselmesi oldu. İtalya ise 2 basamak atlayarak 10'unculuğa yerleşti.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1ABD781,8-
2İspanya721,3-
3Avustralya667-
4Arjantin662,4-
5Sırbistan662-
6Yunanistan658,4+1
7Fransa656-1
8Litvanya634,6-
9Rusya613,3-
10İtalya596,4+2

Hırvatistan, basketbol, İsveç, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı, dünya sıralamasında 15. sıradaki yerini korudu - Son Dakika Spor


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