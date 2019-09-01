Son Dakika Haberleri: A milli erkek basketbol takımı, fıba 2019 dünya kupası'na galibiyetle başladı
Son Dakika Spor Haber

A milli erkek basketbol takımı, fıba 2019 dünya kupası'na galibiyetle başladı

2 saat önce

Japonya: 86-67A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2019 Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Japonya'yı 86-67 mağlup etti.

A milli erkek basketbol takımı, fıba 2019 dünya kupası'na galibiyetle başladı, System.String[]
Japonya: 86-67

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2019 Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Japonya'yı 86-67 mağlup etti.
Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 2019 Dünya Kupası'nda ABD, Çekya ve Japonya ile E Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk maçında karşılaştığı Japonya'yı rahat bir oyunla devirdi.
Şanghay Oriental Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF CEO'su Ömer Onan ve TBF yetkilileri de takip etti.
Japonya karşısında maça Doğuş Balbay, Melih Mahmutoğlu, Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Semih Erden beşiyle başlayan milliler, rakibi karşısında mücadelenin ilk yarısını 47-35 önde tamamladı.
A Milli Takım'da Ersan İlyasova 17, Melih Mahmutoğlu 17, Cedi Osman 12 ve Furkan Korkmaz da 10 sayıyla oynadı.
E Grubu'ndaki ikinci maçında 3 Eylül Salı günü TSİ 15.30'da ABD ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, 5 Eylül Perşembe günü TSİ 11.30'da Çekya ile grubundaki son maçını oynayacak.


A Milli Erkek Basketbol Takımı, Japonya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Vedat Muriqi milli takıma davet edildi
Hakan Çalhanoğlu'nun golü Milan'a galibiyeti getirdi A Milli Basketbol Takımımız, Japonya'yı 86-67 mağlup etti! Galatasaraylı taraftarlar, Falcao'yu bekliyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.9.2019 15:55:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: A milli erkek basketbol takımı, fıba 2019 dünya kupası'na galibiyetle başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]