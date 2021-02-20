A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında İsveç'i 88-80 yendi.

Son Dakika: Türkiye'de 20 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 80 kişi vefat etti, 7 bin 857 yeni vaka tespit edildi

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