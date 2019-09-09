Son Dakika Haberleri: A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası klasman maçında Yeni Zelanda'ya 102-101...
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası klasman maçında Yeni Zelanda'ya 102-101...

1 saat önce

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası klasman maçında Yeni Zelanda'ya 102-101 yenilmesine rağmen olimpiyat elemesi oynamaya hak kazandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası klasman maçında Yeni Zelanda'ya 102-101..., System.String[]

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası klasman maçında Yeni Zelanda'ya 102-101 yenilmesine rağmen olimpiyat elemesi oynamaya hak kazandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yeni Zelanda, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:18 Kaynak: AA
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yeni Zelanda'ya 102-101 yenilmesine rağmen olimpiyat elemelerine katılacak
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