A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası klasman maçında Yeni Zelanda'ya 102 - 101 mağlup...
52 dakika önce
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası klasman maçında Yeni Zelanda'ya 102 - 101 mağlup oldu. Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:26 Kaynak: İHA
Son dakika: A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yeni Zelanda'ya 102-101 yenilmesine rağmen olimpiyat elemelerine katılacak David Beckham, reklam filminde Çinli model ile evlendi Moldova'da gerginlik, Şenol Güneş sinirlendi! Ali Koç'un devre arası transfer bombası hazır!