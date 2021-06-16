A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri hazırlıklarını sürdürdü

Kanada'nın Victoria şehrinde 29 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, başantrenör Orhun Ene yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven de yer aldı.

Hazırlıklar ile ilgili değerlendirmede bulunan Ömer Faruk Yurtseven, kadroda yer alan bazı oyuncuların sezonu yeni tamamladığını hatırlatarak, "Bu turnuva için herkes oynamaya hazır. ING Basketbol Süper Ligi'nin yanı sıra NBA'de sezonlarını tamamlayabilen oyuncularımız da forma giyebilecek. Takım olarak iyi bir kimyaya sahibiz." ifadelerini kullandı.

Kendisinin takıma yeni katıldığına dikkati çeken Ömer Faruk, "Her açıdan hazırız. En büyük avantajımız enerjimiz ve savunmamız olacak. Milli takım her zaman benim kalbimde olmuştur. Altyapı milli takımlarda da tüm yaz dönemlerini milli takımda geçirmiştim. Furkan Korkmaz'ın yanı sıra 1999 doğumlularla da aynı takımdaydım. Şimdi A Takım formasını ilk defa giyecek olmaktan gururluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Milli takım sürecinin bitmesinin ardından çalışmalarını sürdüreceğini kaydeden Ömer Faruk, şunları söyledi:

"Milli takım bittiğinde kulüp için çalışmalara devam edeceğim. Sezon hiç bitmedi ve bitmeyecek de. Bu durumun en iyi yanı ise gelişime açık olmamız. Bu kampın da en iyi yanı hepimizi geliştirecek olması. Takıma sayı ve ribaundun yanı sıra savunmamla da katkı vereceğime inanıyorum. Başantrenör Orhun Ene yönetiminde iyi bir ivme yakalayacağımızı düşünüyorum. Turnuvada ilk grubu geçtikten sonra savaşmaya devam edeceğiz. Tüm oyunculardan da gördüğüm ve inandığım şey bu. O nedenle heyecanlıyım."