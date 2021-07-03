A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri'nin yarı finalinde Yunanistan ile karşılaşacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri'nin yarı finalinde yarın Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

Kanada'nın Victoria kentinde oynanacak karşılaşma, TSİ 02.35'te başlayacak. Müsabaka, NTV'den canlı yayımlanacak.

A Milli Takım, elemelerde yer aldığı B Grubu'ndaki ilk maçında Uruguay'ı 95-86, ikinci maçında Çekya'yı 87-70 yenerek yarı finale yükseldi.

Yunanistan ise A Grubu'ndaki ilk maçında Kanada'ya 97-91 yenilirken, ikinci maçında Çin'i 105-80 mağlup ederek grup ikincisi olarak adını yarı finale yazdırdı.

Yarı final maçlarını kazanacak takımlar, 5 Temmuz Pazartesi günü TSİ 02.05'te finalde karşılaşacak.

Yunanistan ile 65. randevu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, daha önce Yunanistan ile 64 müsabakada karşı karşıya geldi.

İki ülke takımları arasında oynanan maçların 26'sını Türkiye, 38'ini ise Yunanistan kazandı.

Ay-yıldızlı takım, tarihteki ilk maçını da 24 Haziran 1936'da Yunanistan ile oynadı. İstanbul'da yapılan ikili temas mücadelesinde Türkiye, rakibini 49-12'lik skorla mağlup etti.