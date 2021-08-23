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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın genel menajerliğine Muratcan Güler getirildi - Son Dakika

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın genel menajerliğine Muratcan Güler getirildi

23.08.2021 13:46
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın genel menajerliğine Muratcan Güler getirildi, System.String[]

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda genel menajerliğe Muratcan Güler getirildi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda genel menajerliğe Muratcan Güler getirildi.

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası ve FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek milli takımda, Muratcan Güler'in genel menajer olarak görev yapacağı kaydedildi.

Açıklamada, oyunculuk kariyeri boyunca altyapı milli takımları da dahil 87 kez ay-yıldızlı formayı giyen Muratcan Güler'e başarı temennisinde bulunuldu.

41 yaşındaki Güler, İTÜ, Beşiktaş, Ülkerspor, Galatasaray, Pınar Karşıyaka, Türk Telekom ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin formalarını giydi.

2018 yılında kariyerini noktalayan Muratcan Güler, 4 kez Cumhurbaşkanlığı, 2 kez de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Muratcan Güler, basketbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın genel menajerliğine Muratcan Güler getirildi - Son Dakika Spor


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