A Milli Erkek Basketbol Takımı, Hollanda maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı, Hollanda maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Hollanda maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

FIBA 2021 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası Elemeleri ilk maçında 21 Şubat Cuma günü Hollanda ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Hollanda maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

FIBA 2021 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası Elemeleri ilk maçında 21 Şubat Cuma günü Hollanda ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, mücadelenin oynanacağı Ankara Spor Salonu'nda başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki antrenmanlarda milli takımın savunma ve hücum setleri üzerine çalıştığı belirtildi.

Ay-yıldızlı ekip, 21 Şubat Cuma günü Ankara'da Hollanda, 24 Şubat Pazartesi günü ise deplasmanda İsveç ile karşılaşacak.

basketbol, Hollanda, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:04 Kaynak: AA
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