A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsveç'e konuk olacak - Son Dakika
Son Dakika Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsveç'e konuk olacak - Son Dakika Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsveç'e konuk olacak

7 saat önce

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında yarın İsveç'e konuk olacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsveç'e konuk olacak, System.String[]

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında yarın İsveç'e konuk olacak.

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Globe Arena'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma, NTV'den naklen yayınlanacak.

A Milliler, gruptaki ilk maçında Hollanda'ya 72-65, İsveç de deplasmanda Hırvatistan'a 72-56 mağlup oldu.

D Grubu'ndaki diğer mücadelede yarın Hollanda, TSİ 21.30'da Hırvatistan'ı ağırlayacak.

İsveç'in galibiyeti yok

Türkiye ile İsveç, 1955 yılından bu yana Avrupa şampiyonalarında 5 kez karşı karşıya gelirken, ay-yıldızlı takım bu maçların tamamında salondan galibiyetle ayrıldı.

A Milliler, rakibini 1955 yılında 87-46, 1961'de 55-40, 1997'de 65-48, 1998'de 90-64 ve son olarak 2013'te 87-74 mağlup etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Hırvatistan, Avrupa, İsveç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Felipe Melo'dan Ülker Stadı için çarpıcı sözler: Orası bizim balo salonumuz
Gomis'in derbi öncesi yaptığı gönderme, Fenerbahçelileri kızdırdı Kadıköy'deki her Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçelilerin paylaştığı Yusuf Fahir Baba kimdir? Derbi öncesi olay! Bir otobüs dolusu taraftar, karakola götürüldü

Son Dakika Haberleri
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi
13:41 Antalya'da Gülben Ergen rüzgarı
11:30 Antalya da sahneye çıkan Gülben Ergen şarkılarını kendine özel yapılan halının üzerinde söyledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 17:40:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsveç'e konuk olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]