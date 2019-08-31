Son Dakika Haberleri: A Milli Erkek Basketbol Takımı, Japonya maçına hazır!
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Japonya maçına hazır!

2 saat önce

Milli takım, son hazırlığını maçın oynanacağı Şanghay Oriental Spor Merkezi'nde gerçekleştirdi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Japonya maçına hazır!, System.String[]

Milli takım, son hazırlığını maçın oynanacağı Şanghay Oriental Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi'nde gerçekleştirdi. Millilerde, tedavisine devam edilen Scott Jordan Wilbekin de çalışmada yer aldı.


Antrenman sonunda, 12 kişilik kadroda yer alamayan Berkan Durmaz, saha ortasında takım arkadaşlarına bir konuşma yaptı ve başarılar diledi.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:53 
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