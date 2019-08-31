A Milli Erkek Basketbol Takımı, Japonya maçını bekliyor

2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında yarın Japonya ile başlayacak A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncuları Ersan İlyasova ile Furkan Korkmaz, turnuvaya iyi başlamayı amaçladıklarını söyledi.

Milli takımın Şanghay Oriental Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi'nde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ersan İlyasova, Japonya karşılaşmasının zor olacağını belirterek, "Hepimiz motive olmuş durumdayız. Bu anı bekliyorduk. Özel bir turnuva. Sadece Dünya Kupası değil, olimpiyat hakkı elde edeceğiz." dedi.

Japonya karşılaşmasındaki performanslarının turnuvadaki tempolarını belirleyeceğini kaydeden Ersan, "Çok iyi hazırlandık. En iyi şekilde çıkıp kazanmak istiyoruz. Böyle turnuvalarda her şey olabiliyor. 2010'da seyircimizin desteğiyle iyi bir seviyeye gelmiştik. Herkes birbirine güveniyor ve bu şekilde hazır hale geldik. Bu şekilde oynamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Furkan Korkmaz: "Ay-yıldız için herkes elinden geleni yapacak"

Milli takımın genç oyuncularından Furkan Korkmaz ise sahada mücadele edecek oyuncuların yüzde yüzlerini vereceğini anlatarak, "Burası dünya şampiyonası, ay-yıldız için herkes elinden geleni yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

Furkan, turnuva için çok heyecanlı olduklarını belirterek, "45-50 gündür kamptayız, yarın da sahaya çıkıyoruz. Uzun bir kamp dönemi geçirdik. Ufak tefek sakatlıklar oldu. Hala devam ediyor, Wilbekin'in sakatlığı var." diye konuştu.

Milli takımda iyi bir jenerasyonun oluştuğunu vurgulayan Furkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Altın jenerasyonun en büyük hedefi yıllardır hasret olduğumuz başarılar. Dünya Şampiyonası'na geldik, bu büyük bir başarı. Onu taçlandırarak olimpiyat vizesi almak istiyoruz. Benim de ilk dünya kupam. 2010'da çocuktum ve İstanbul'da ağabeylerimi izledim. Burada olmak büyük fırsat, bunun farkındayız. Yarın da Japonya ile oynuyoruz. Umarım en şekilde hazırlanırız."