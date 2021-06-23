A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Olimpiyat Elemeleri kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek 14 kişilik kadrosu açıklandı.

Türkiye, FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'ne katılmak için yarın Kanada'nın Victoria şehrine gidecek. Milliler, İstanbul Havalimanı'ndan 14.10'da kalkacak uçakla Kanada'nın Vancouver şehrine oradan da feribotla maçların oynanacağı Victoria kentine geçecek. FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alan milli takım, gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35'te Uruguay ile karşı karşıya gelecek. Milliler, gruptaki 2'nci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü aynı saatte Çekya ile mücadele edecek. Milli takım, grupta ilk iki sırayı alması halinde çapraz grupta bulunan Çin, Yunanistan ya da Kanada ile karşı karşıya gelecek.

Milli takımın Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek olan kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:

Sertaç Şanlı (Anadolu Efes), Buğrahan Tuncer (Anadolu Efes), Deshane Davis Larkin (Anadolu Efes), Şehmus Hazer (Beşiktaş JK Icrypex), Alperen Şengün (Beşiktaş JK Icrypex), Sadık Emir Kabaca (Beşiktaş JK Icrypex), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko), Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka), Berk İbrahim Uğurlu (Tofaş), Cedi Osman (Cleveland Cavaliers), Ömer Faruk Yurtseven (Miami Heat), Furkan Korkmaz (Philadelphia 76ers), Ersan İlyasova (Utah Jazz)