Son Dakika Haberleri: A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

21 dakika önce

ÇİN'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı'nın 26 kişilik kadrosu açıklandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı, System.String[]
ÇİN'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı'nın 26 kişilik kadrosu açıklandı.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Ay-Yıldızlıların 1 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla, bir grup sporcu ile çalışmalarına başlayacağı belirtildi. Açıklamaya göre, başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki A Milli Takım'ın 26 kişilik aday kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer, Metecan Birsen, Yiğitcan Saybir, Tolga Geçim (Anadolu Efes), Rıdvan Öncel, Şehmus Hazer, Ragıp Berke Atar (Banvit), Kartal Özmızrak, Mert Akay (Darüşşafaka Tekfen), Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko), Göksenin Köksal, Ege Arar, Ayberk Olmaz (Galatasaray Doğa Sigorta), Semih Erden (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Berk İbrahim Uğurlu, Muhsin Yaşar, Yiğit Arslan, Berkan Durmaz (TOFAŞ), Metin Türen (Türk Telekom), Cedi Osman (Cleveland Cavaliers), Ersan İlyasova (Milwaukee
Bucks), Furkan Korkmaz (Philadelphia 76ers), Scott Jordan Wilbekin (Maccabi Tel
Aviv).


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:06 Kaynak: DHA
Eylül, Fenerbahçe, A Milli Erkek Basketbol Takımı, Spor
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