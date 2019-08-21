Son Dakika Haberleri: A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Çin yolculuğu başladı
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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Çin yolculuğu başladı

1 saat önce

15 Eylül tarihleri arasında Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan FIBA 2019 Dünya Kupası'na katılmak üzere günün erken saatlerinde Şanghay'a doğru yola çıktı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Çin yolculuğu başladı, System.String[]

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan FIBA 2019 Dünya Kupası'na katılmak üzere günün erken saatlerinde Şanghay'a doğru yola çıktı.
Milli takım, önce Suzhou kentine hareket edecek ve Dünya Kupası'na hazırlık kapsamında 23-27 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Atlas Challenge Turnuvası'nda yer alacak. Turnuvada A milli takımın yanı sıra Senegal, Ürdün, Venezuela, Porto Riko, Yunanistan, Çin ve Dominik Cumhuriyeti'nin milli takımları da bulunacak. Turnuvadaki ilk maçını Porto Riko ile 23 Ağustos Cuma günü TSİ 14.30'da yapacak olan millilerin sıradaki rakibi ise maç sonucuna göre belli olacak. Turnuvanın tamamlanmasının ardından Dünya Kupası'nda yer almak üzere tekrar Şanghay'a hareket edecek olan milli takım FIBA 2019 Dünya Kupası'nda E Grubu'nda Japonya, ABD ve Çekya ile karşılaşacak.


Çin Halk Cumhuriyeti, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:18 Kaynak: DHA
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