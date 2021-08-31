A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde 25 Ağustos-10 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2023 Dünya Kupası'nda Eleme Turu'nun kura çekimi İsviçre'de Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirildi.

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