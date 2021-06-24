FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'ne katılacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Kanada yolculuğu başladı.

THY'nin saat 14.10'da kalkacak tarifeli seferiyle Kanada'nın Vancouver kentine gidecek milli takım kafilesi, İstanbul Havalimanı'na geldi.

Başantrenör Orhun Ene, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, olimpiyata katılma için yola çıktıklarını ve takımda bazı sakatlıklar olsa da en ideal kadroyla mücadele edeceklerini söyledi.

Takımın iyi bir potansiyeli ve sonuç alma adına karakteri olduğunu aktaran Ene, "Zor bir mücadele olacak ama herkes kadar biz de umutluyuz. Biz de takım olarak yeterli ve hazırız. Orada başarılı olmak için tüm planlarımızı yaptık." ifadelerini kullandı.

Milli takıma katkı noktasında yaratıcı ve baskı anlamında devamlılığı sağlayan oyuncular olduğunu vurgulayan Ene, şunları kaydetti:

"Sakatlıkların yerini dolduracak güçte oyuncularımız mevcut. Tüm oyuncularımız aynı özveriyle mücadele edecektir sahada. Hazırlıklardaki performansı sahaya da yansıtmamız gerekli. Umarım güzel ve başarılı bir sonuçla yurda döneriz."

Milli basketbolcu Sertaç Şanlı da eksik oyuncuların yerine diğer arkadaşlarının katkı sunacağını ifade ederek, "Tabii ki eksikler önemli ve keşke diğer arkadaşlar da Kanada'da bizimle beraber olabilseydi. Hepimiz takım bilinciyle birbirine inanıyor. Olimpiyat vizesiyle ülkemize döneceğiz." şeklinde konuştu.

Cedi Osman da olimpiyat vizesi için mücadele edeceklerini belirterek, "Zor bir turnuva olacak bunun bilincindeyiz. Ama biz de her takım kadar iddialı ve hazırız. Umarım Türk milletimize Tokyo müjdesiyle geleceğiz." diye konuştu.

Kanada'nın Vancouver kentine gidecek milliler, buradan da feribotla Victoria'ya geçecek.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılabilmek için mücadele eden ay-yıldızlı ekip, Kanada'da düzenlenecek FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alıyor. Milliler, gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35'te Uruguay ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım, gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü aynı saatte Çekya ile mücadele edecek.