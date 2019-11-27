Son Dakika Haberleri: A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Olimpiyat Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu
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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Olimpiyat Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

6 saat önce

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2020 Olimpiyat Elemeleri'nde Victoria (Kanada) B Grubu'nda yer alırken, bu grupta Çekya ve Uruguay ile mücadele edecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Olimpiyat Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu, System.String[]

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2020 Olimpiyat Elemeleri'nde Victoria (Kanada) B Grubu'nda yer alırken, bu grupta Çekya ve Uruguay ile mücadele edecek.

Türkiye'nin 2020 Olimpiyat Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu. İsviçre'deki Patrick Baumann  Basketbol Evi'nde çekilen kura sonucunda A Milli Erkek Basketbol Takımı, Victoria (Kanada) B Grubu'nda Çekya ve Uruguay aynı grupta yer aldı. Türkiye'nin gruptan çıkması halinde eşleşeceği takımın belli olacağı Victoria (Kanada) A Grubu ise Kanada, Yunanistan ve Çin şeklinde oluştu.Türkiye'nin 23-28 Haziran 2020 tarihlerinde oynanacak eleme maçlarının ardından olimpiyat vizesi alması için B Grubu'nu ilk iki sırada bitirmesi ve ardından oluşacak çapraz eşleşmelerde karşı karşıya geleceği iki takımı da mağlup etmesi gerekiyor.


A Milli Erkek Basketbol Takımı, Uruguay, Kanada, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:11 Kaynak: DHA
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